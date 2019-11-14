Алена Рапунцель: "Устала быть главной в отношениях"





Участница проекта "Дом-2" Алена Савкина призналась, что она хочет почувствовать себя слабой женщиной, быть за мужчиной, как "за каменной стеной". Во время романа с Романом Макеевым девушка всего этого не ощущала, она устала быть в их отношениях главной, решать проблемы и постоянно видеть безответственность.Алена Савкина подчеркнула, что Роман Макеев часто не отвечал за свои слова, говоря ей одно, а коллективу другое. В итоге проектантка сказала, что хочет поставить точку в этих отношениях.