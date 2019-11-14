Участник проекта "Дом-2" Роман Макеев перед уходом от Алены Рапунцель разгромил ее дом
Участница проекта "Дом-2" Алена Рапунцель все же решила поставить точку в отношениях с Романом Макеевым. Мужчина находится в отчаянии, ведь его бросила любимая девушка, а уходя из вип-дома он буквально разгромил его и чуть не сломал душевую кабину.
Собирать вещи Роман Макеев пришел в вип-дом Алены Рапунцель, будучи сильно пьяным. Перед этим возлюбленная сказала мужчине, что между ними больше нет ничего общего и отказалась мириться. Проектант начал собирать вещи, но затем решил, что его уход не должен остаться незамеченным для Рапунцель-младшей. В порыве гнева Роман Макеев разбросал все вещи Савкиной, разбил вазы и посуду, чуть не сломал душевую кабину.
Сама Алена Рапунцель отнеслась к погрому спокойно, дождавшись, пока экс-избранник покинет помещение. Ее мать Татьяна Владимировна, в отличие от дочери, едва удержалась, чтобы не закричать на Романа Макеева при ребенке.
Собирать вещи Роман Макеев пришел в вип-дом Алены Рапунцель, будучи сильно пьяным. Перед этим возлюбленная сказала мужчине, что между ними больше нет ничего общего и отказалась мириться. Проектант начал собирать вещи, но затем решил, что его уход не должен остаться незамеченным для Рапунцель-младшей. В порыве гнева Роман Макеев разбросал все вещи Савкиной, разбил вазы и посуду, чуть не сломал душевую кабину.
Сама Алена Рапунцель отнеслась к погрому спокойно, дождавшись, пока экс-избранник покинет помещение. Ее мать Татьяна Владимировна, в отличие от дочери, едва удержалась, чтобы не закричать на Романа Макеева при ребенке.