Участник проекта "Дом-2" Роман Макеев перед уходом от Алены Рапунцель разгромил ее дом





Собирать вещи Роман Макеев пришел в вип-дом Алены Рапунцель, будучи сильно пьяным. Перед этим возлюбленная сказала мужчине, что между ними больше нет ничего общего и отказалась мириться. Проектант начал собирать вещи, но затем решил, что его уход не должен остаться незамеченным для Рапунцель-младшей. В порыве гнева Роман Макеев разбросал все вещи Савкиной, разбил вазы и посуду, чуть не сломал душевую кабину.Сама Алена Рапунцель отнеслась к погрому спокойно, дождавшись, пока экс-избранник покинет помещение. Ее мать Татьяна Владимировна, в отличие от дочери, едва удержалась, чтобы не закричать на Романа Макеева при ребенке.