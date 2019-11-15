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Ноги Дженнифер Лопес восхитили пользователей социальных сетей

Возлюбленный популярной певицы Дженнифер Лопес, бейсбольный комментатор Алекс Родригес опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram новое совместное фото со звездой мировой сцены. Увиденное на этом снимке, а именно роскошные соблазнительные ноги артистки, привело поклонников в восторг.
Ноги Дженнифер Лопес восхитили пользователей социальных сетей

На показанном снимке Родригес и Лопес позируют в обнимку у борта бассейна. При этом певица одета либо в мини-шорты, либо просто в нижнее белье, иными словами, ее ноги оказались ничем не прикрыты, соблазнив сотни тысяч подписчиков избранника. Роскошные бедра артистки тут же принялись обсуждать с использованием всех известных лестных комментариев. Многие поклонники начали писать о том, что звезда в свои годы удивительным образом умудряется сохранять прекрасную форму и выглядеть очень сексуально. Показанное Родригесом фото называют не иначе как «горячим», а с момента публикации этот пост успел собрать свыше 300 тысяч отметок «нравится» и более 2 200 комментариев.

К слову, ранее Алекса Родригеса нередко критиковали за странную привычку выкладывать совместные с возлюбленной снимки, на которых Дженнифер Лопес представала перед широкой публикой не в самом выгодном свете.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:11

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