Ноги Дженнифер Лопес восхитили пользователей социальных сетей

На показанном снимке Родригес и Лопес позируют в обнимку у борта бассейна. При этом певица одета либо в мини-шорты, либо просто в нижнее белье, иными словами, ее ноги оказались ничем не прикрыты, соблазнив сотни тысяч подписчиков избранника. Роскошные бедра артистки тут же принялись обсуждать с использованием всех известных лестных комментариев. Многие поклонники начали писать о том, что звезда в свои годы удивительным образом умудряется сохранять прекрасную форму и выглядеть очень сексуально. Показанное Родригесом фото называют не иначе как «горячим», а с момента публикации этот пост успел собрать свыше 300 тысяч отметок «нравится» и более 2 200 комментариев.К слову, ранее Алекса Родригеса нередко критиковали за странную привычку выкладывать совместные с возлюбленной снимки, на которых Дженнифер Лопес представала перед широкой публикой не в самом выгодном свете.