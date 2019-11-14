АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новые молекулы РНК могут иметь отношение к процессу…
EUR 70.67 USD 64.20
Курс валют на 14.11.2019

Девочка из Китая толстела ради спасения брата

В Китае в провинции Хэнань девочка, которой всего лишь 12 лет, ежедневно поглощает не меньше трех огромных мисок лапши. Делает она это для сохранения жизни своего брата.

У брата девочки в 2017 году диагностировали болезнь Альберс-Шенберга. Это наследственное заболевание, которое приводит к ломкости и уплотнению костей, а также к недостаточности костномозгового кроветворения. Родители отказались от работы, посвятив жизнь больному сыну. Семья проживает в нищете, отец пытается подработать недалеко от больницы, а Чдочь ежедневно в 5 утра собирает лесные орехи, чтобы продать.

Чтобы вылечить болезнь ее брата, необходима трансплантация костного мозга. Проведенные анализы подтвердили, что девочка может быть донором, но ее вес составлял всего лишь 40 килограммов, что является противопоказанием к операции. Юная китаянка приняла решение набрать недостающий вес и стала ежедневно съедать больше трех огромных тарелок лапши с овощами. Вес практически набран, но остался вопрос с деньгами. Чтобы оплатить трансплантацию, семья нуждается в 430 тысяч юаней, но найти нужную сумму пока не получилось.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 19:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стас Костюшкин поздравил Лолиту Милявскую с днем рождения пикантным…
Смартфон Vivo S5 с камерой-бриллиантом протестировали перед…
Стилист Вероника Николаева раскритиковала молодящихся Аллу Пугачеву и Кристину…
Ученые открыли неожиданную роль яйцеклетки в…
Суд наказал звезду "Дома-2" Викторию Карасеву за попытку обменять фальшивые права на…
Владелец ВАЗ-2114 рекордно занизил свой…
«Как умеют, так и венчаются»: Священник оправдал свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова после критики…
В Эстонии найден затонувший в XV веке корабль с консервами 1960-х…
«Я не люблю гладить»: Ольга Бузова рассказала о своем единственном…
Ученые: Алкоголиков с больной печенью убивает токсичная кишечная…
Психологи объяснили влюбленность Ксении Собчак в малоизвестного режиссера Константина…
Девочка из Китая толстела ради спасения…
Нумеролог Клара Кузденбаева предсказала Ксении Собчак и Константину Богомолову рождение двоих…
В России создана ракета «Ярс» для «вагонного»…
Участник проекта "Дом-2" Роман Макеев перед уходом от Алены Рапунцель разгромил ее…
«Одноклассники» показали, как «слышат» музыку люди с нарушениями…
Алена Рапунцель: "Устала быть главной в…
«Парадные» кабриолеты Aurus успешно проходят…
В Крыму провели испытания ПВО…
Ученые назвали депрессию одним из симптомов последнего года…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров намерен жестко контролировать личную жизнь Алены…
Девушке Бонда 40 лет: Актриса Ольга Куриленко отмечает 40-летний…
Елена Малышева рассказала, какие медицинские анализы не стоит…
Армен Джигарханян экстренно госпитализирован в тяжелом…
Максим Фадеев в молодости увлекался лыжным…
Стали известны сроки сертификации внедорожников…
Селена Гомес с подругой сделали парные…
Врач-диетолог рассказал о вреде клюквы для…
Светлана Лобода поделилась трогательным фото с маленькой дочкой…
В Петербурге представили единственные в России модели…
В Лысых Горах Саратовской области при съезде в кювет погиб водитель Opel…
Дмитрий Шепелев рассказал об отношениях с семьей Жанны…
Голая Ольга Бузова надела корону для фотосессии и рассказала о предстоящем…
Новейшие технологии помогли разгадать одну из загадок Древнего…
Экс-участницу проекта "Дом-2" Нелли Ермолаеву затравили за голые фото с…
Иван Охлобыстин попался полиции, пытаясь выбросить…
Разрушен популярный миф о пользе…
В России поменялась стоимость трех моделей…
Ксению Бородину после смены имиджа сравнили с Ольгой…
Volkswagen Polo подорожал для российских…
Просмотреть все новости