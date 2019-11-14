Девочка из Китая толстела ради спасения брата





У брата девочки в 2017 году диагностировали болезнь Альберс-Шенберга. Это наследственное заболевание, которое приводит к ломкости и уплотнению костей, а также к недостаточности костномозгового кроветворения. Родители отказались от работы, посвятив жизнь больному сыну. Семья проживает в нищете, отец пытается подработать недалеко от больницы, а Чдочь ежедневно в 5 утра собирает лесные орехи, чтобы продать.Чтобы вылечить болезнь ее брата, необходима трансплантация костного мозга. Проведенные анализы подтвердили, что девочка может быть донором, но ее вес составлял всего лишь 40 килограммов, что является противопоказанием к операции. Юная китаянка приняла решение набрать недостающий вес и стала ежедневно съедать больше трех огромных тарелок лапши с овощами. Вес практически набран, но остался вопрос с деньгами. Чтобы оплатить трансплантацию, семья нуждается в 430 тысяч юаней, но найти нужную сумму пока не получилось.