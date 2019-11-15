Звезда «Очень страшного кино» Анна Фэрис обручилась с оператором Майклом Барретом

42-летняя кинозвезда Анна Фэрис была замужем уже дважды. Первым избранником знаменитости стал коллега по сцене Бен Индра, с которым актриса познакомилась в конце 90-х на съемках фильма «Переулок влюбленных». Вместе артисты прожили восемь лет, официально оформив развод спустя год после расставания. Бракоразводный процесс длился почти год и обернулся для артистки необходимостью выплатить бывшему мужу отступные в размере $900 000.Вторым супругом звезды «Очень страшного кино» стал актер Крис Пратт, ставший ее партнером по фильму «Отвези меня домой». Пара оформила отношения спустя всего полгода после помолвки, и уже через три года у них родился сын Джек. В августе 2017-го актеры сообщили, что разводятся, однако причин своего решения не озвучили, сказав только, что продолжают считать друг друга лучшими друзьями, а счастье сына остается их главным приоритетом.Спустя меньше года после разрыва с бывшим мужем Анна Фэрис начала встречаться с оператором Майклом Барретом, с которым познакомилась во время работы над фильмом «За бортом». Недавно стало известно, что актриса уже обручилась с новым возлюбленным, а значит совсем скоро 42-летняя знаменитость покинет ряды незамужних. Пока неизвестно, планирует ли звезда комедий роскошное торжество, вроде того, которое устроил Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер, или все же будет верна своим принципам, озвученным в одном из недавних интервью, и решит сэкономить на церемонии. Однако поклонники уверены, что в любом случае, третья свадьба Фэрис уже не за горами.