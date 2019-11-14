Ученые прогнозируют унитазу «умное» будущее





Ученые Висконсинского университета в Мадисоне и Исследовательского института Моргриджа работают над идеей извлечения данных о состоянии здоровья людей из показателей мочи. По ним можно узнать все о питании человека, режиме сна, приеме лекарств и других особенностей жизни. Изменения в моче могут указывать на более 600 болезней, в том числе и онкологических процессах, диабете и проблемах с почками.Команда провела 2 исследования, собирав в течение 10 дней образцы мочи, которые исследовали с помощью газовой хроматографии, масс-спектрометрии, чтобы получить метаболические признаки. Специалисты действительно узнали много о людях с помощью мочи, включая количество выпитых спиртных напитков и кофе. Теперь эксперты планируют разработать унитаз, который сможет с помощью портативного масс-спектрометра обработать образцы по разным параметрам. Они хотят поставить такой унитаз у себя и расширить количество испытуемых.