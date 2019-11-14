Ученые назвали депрессию одним из симптомов последнего года жизни





Ученые провели крупномасштабное исследование, в ходе которого проанализировали содержание 3274 медицинских анкет, заполненных людьми в последний год их жизни. Опираясь на полученные данные, специалисты пришли к выводу, что большинство их пациентов страдали депрессией. Кроме того, проявления и симптоматика этого расстройства в последние месяцы перед кончиной только усиливалась.Эксперты отметили, что в зоне повышенного риска оказались женщины, подростки и молодежь, а также малообеспеченные люди. При этом представительницы прекрасной половины человечества страдали от депрессии намного сильнее, чем мужчины, у которых ситуация со здоровьем была ничуть не лучше.Также доктор Эллиса Козлова, являющаяся представителем Института здоровья, политики здравоохранения и исследований старения Университета Рутгерса в Нью-Йорке, отмечает, что депрессия и тревожные расстройства являются одними из наиболее критических вопросов в контексте борьбы с серьезными заболеваниями. Чувство одиночества, тоска, грусть, упадок сил, проблемы со сном, хроническая усталость и прочие симптомы болезни препятствуют концентрации всех сил организма на самом важном – лечении недуга, что только усугубляет ситуацию и значительно уменьшает шансы на выживание.