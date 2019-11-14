Елена Малышева рассказала, какие медицинские анализы не стоит делать





Каждый россиянин хотя-бы раз находился в ситуации, когда множество анализов не раскрыли картину имеющейся болезни, но тяжело сказались на кошельке. Поэтому в целях экономии следует с умом подходить к прохождению определенных тестов и консультации с подходящим врачом. Телеведущая Елена Малышева вместе с коллегой Андреем Продеусом говорят, что существуют медицинские анализы, назначение которых говорит если не о мошенничестве, то о непрофессионализме терапевта.К числу таких относят определение наличия палочки хеликобактер пилори. Этот микроорганизм ответственен за развитие гастрита, язвы желудка и других серьезных заболеваний ЖКТ. Однако анализы не смогут предоставить информацию, является ли она активной или нет, а всего лишь обнаружит следы бактерии. Вместо этого медики рекомендуют пройти дыхательный уреазный тест. Бесполезными также называют проверки на дисбактериоз и вирус Эпштейна — Барр, поскольку первый не является реальным диагнозом, а второй присутствует в организмах всех людей и не несет вреда.