Девушке Бонда 40 лет: Актриса Ольга Куриленко отмечает 40-летний юбилей





Знаменитой Ольгу Куриленко сделали именно съемки в фильме «Квант Милосердия», который стал частью кинофраншизы о Джеймсе Бонде и вышел на большие экраны 10 лет тому назад. Фильм с бюджетом в 200 миллионов сумел собрать в прокате свыше 600 миллионов долларов, что, впрочем, вполне привычное явление для фильмов популярной «шпионской» серии. Еще одной примечательной особенностью той картины стал тот факт, что девушка Бонда, роль которой сыграла Куриленко, осталась живой – это редкий случай для картин серии.Впрочем, до «Кванта Милосердия» Ольга Куриленко уже имела определенный опыт съемок в кино. К примеру, она исполнила роли в малоизвестной эротической драме и коротком метре под названием «Париж, я люблю тебя!» Хотя заметной известности и хороших ролей эти фильмы артистке не принесли, но фильм о Бонде изменил ее карьеру радикально. Именно после этого ее партнерами на съемочной площадке становились лучшие звезды Голливуда – Гэри Олдман, Том Круз, Рассел Кроу и другие.