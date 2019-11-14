Максим Фадеев в молодости увлекался лыжным спортом

В своем блоге в Instagram Максим Фадеев разместил старую фотографию, которой более 20 лет. Сделан снимок в 1996 году, а в кадре музыкант находится на горнолыжном курорте в Альпах с лыжами в руках. В комментариях к посту он поделился информацией о себе и своем увлечении горными видом спорта. Также продюсер рассказал, что очень тоскует по Альпам.Подписчики музыканта написали много комментариев и отметили, что с годами он не сильно изменился, отрастив лишь большую бороду. Некоторые фанаты удивлялись, как Максим Фадеев со своими лишними килограммами стал на лыжи вообще. Были и такие, кто решил, что фото всего лишь шутка.Но музыкант действительно любит экстрим и фанатеет от безумных идей. Недавно он сообщал, что расформировывает артистов Malfa и группу Serebro, а потом нежданно придумал поехать всей командой на 101 день в кругосветное путешествие.