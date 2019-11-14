Селена Гомес с подругой сделали парные татуировки





«Моя стрелка всегда будет показывать в твою сторону», - гласит подпись самой артистки под соответствующей публикацией на ее страничке в социальной сети Instagram, в которой она показала фотографию новой татуировки. Примечательно, что с Джулией Майклз Селена Гомес дружит уже много лет. Более того, именно из-под пера Майклз в своем время вышли многие знаменитые хиты певицы. Более того, в начале этого года девушки даже выпустили дуэт под названием «Anxiety». Рассказывая об этом релизе после его презентации певица назвала подругу своей родственной душой и призналась, что она является для нее вдохновителем и лучшим примером в жизни.К слову, у самой Гомес есть еще несколько татуировок на теле, сделанных именно в знак дружбы. К примеру, на предплечье артистки выбита цифра «4» - таким образом она решила увековечить память о дружбе с тремя своими лучшими подругами. А вот цифра «1» на ребрах символизирует ее дружбу с Кортни Бэрри.