Врач-диетолог рассказал о вреде клюквы для здоровья





Врач-диетолог одной из столичных клиник Евгений Арзамасцев в эфире «Вечерней Москвы» рассказал телезрителям о вреде, который может нанести здоровью клюква и приготовленный из нее морс. По словам эксперта по правильному питанию, употребление ягод противопоказано при наличии гастрита и повышенной кислотности желудка, а также тем, у кого имеются камни или песок в почках. Специалист утверждает, что продукт способен стимулировать рост подобных образований. Также не стоит экспериментировать и увлекаться морсом во время беременности, так как это может оказать дополнительную нагрузку на почки.В остальном же, если никаких противопоказаний нет, вреда для здоровья от клюквы не будет. Однако не будет и пользы, если ягоды выварить и добавить к ним сахар. В таком случае все содержащиеся в продукте витамины и микроэлементы разрушаться, и подобный напиток никаким образом не поможет быстрее избавиться от простуды или гриппа. Поэтому куда полезнее будет употребление свежей клюквы с медом: такое сочетание поможет извлечь из нее максимум необходимых веществ, что однозначно наилучшим образом скажется на состоянии здоровья.