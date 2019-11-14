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Голая Ольга Бузова надела корону для фотосессии и рассказала о предстоящем концерте

Телеведущая, певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова на своей странице в Instagram опубликовала провокационный снимок, где предстала с обнаженной грудью с короной на голове. Исполнительница позвала поклонников на свой концерт в Москве.
Голая Ольга Бузова надела корону для фотосессии и рассказала о предстоящем концерте

На снимке Ольга Бузова стоит оголенной в короне, при этом высоко подняв ногу и продемонстрировав свою туфлю. Для фотосессии она надела на плечи королевскую накидку, которой и прикрыла интимные места. Певица рассказала, что сегодня в Москве состоится ее концерт и позвала на него фанатов, пообещав, что будет жарко, отметив, что она ждала этого очень долго.

Тем не менее, поклонники усомнились, сможет ли Ольга Бузова хорошо выступить сегодня вечером, ведь на опубликованных ранее снимках звезда предстала, как показалось многим, с опухшей левой щекой. Фанаты предположили, что у певицы флюс, посоветовали ей срочно обратиться к стоматологу и уделить внимание собственному здоровью. По другой версии, такой эффект создался из-за неудачного ракурса или же просто неправильного фотошопа.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:27

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