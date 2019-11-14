Светлана Лобода поделилась трогательным фото с маленькой дочкой Тильдой

На страничке Светланы Лободы в социальной сети Instagram появилась публикация с фото, сделанным во время празднования первого дня рождения маленькой Тильды. На этом снимке малышка позирует в забавных шортах и с двумя завязанными на голове хвостиками. Многочисленные подписчики артистки тут же восхитились трогательным снимком и оставили под ним огромное количество приятных и лестных комментариев с пожеланиями здоровья, счастья и любви. Стоит также отметить, что сама Светлана Лобода до сих пор скрывает личность отца второй дочери. Впрочем, пресса и многочисленные поклонники считают, что отцом Тильды может быть солист легендарной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, роман с которым Лободе приписывают уже довольно давно.