Экс-участницу проекта "Дом-2" Нелли Ермолаеву затравили за голые фото с сыном
Экс-участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева на новых снимках предстала полностью обнаженной вместе с 1,5-годовалым сыном Мироном. Вместе с одобрительными комментариями хейтеры затравили звезду за столь смелую фотосессию.
На снимке, который Нелли Ермолаева опубликовала недавно в своем микроблоге в Instagram, звезда стоит боком полностью обнаженной, держа голого сына Мирона на руках и прикрывая его телом пышную грудь. Мальчик смотрит в кадр и весело улыбается. Тем не менее, настолько смелый кадр явно не понравился поклонникам экс-участницы проекта "Дом-2", многие посоветовали молодой мамочке воздерживаться от подобных фотосессий.
Сама же Нелли Ермолаева ответила хейтерам, что ей приятно внимание к собственной персоне. Она отметила, что все негативные высказывания в ее адрес все равно пролетят мимо, однако добавила, что представила, как многих вывернуло наизнанку. Тех, кто поддержал ее, звезда поблагодарила за мировоззрение и адекватность.
На снимке, который Нелли Ермолаева опубликовала недавно в своем микроблоге в Instagram, звезда стоит боком полностью обнаженной, держа голого сына Мирона на руках и прикрывая его телом пышную грудь. Мальчик смотрит в кадр и весело улыбается. Тем не менее, настолько смелый кадр явно не понравился поклонникам экс-участницы проекта "Дом-2", многие посоветовали молодой мамочке воздерживаться от подобных фотосессий.
Сама же Нелли Ермолаева ответила хейтерам, что ей приятно внимание к собственной персоне. Она отметила, что все негативные высказывания в ее адрес все равно пролетят мимо, однако добавила, что представила, как многих вывернуло наизнанку. Тех, кто поддержал ее, звезда поблагодарила за мировоззрение и адекватность.