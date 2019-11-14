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Новейшие технологии помогли разгадать одну из загадок Древнего Египта

Использовав современные технологии для исследования ДНК, ученые смогли разгадать одну из загадок Древнего Египта. А именно, откуда местные жители брали миллионы ибисов для церемониальных захоронений.
Новейшие технологии помогли разгадать одну из загадок Древнего Египта

Ранее ученые предполагали, что найденные в катакомбах и захоронениях мумифицированные птицы выращивались специально для проведения церемоний на своеобразных фермах. Это вполне объясняло тот факт, что в некрополи священных животных древние египтяне помещали по 10 000 ибисов ежегодно, а значит они имели возможность откуда-то их брать. В результате именно эта гипотеза длительное время являлась единственной логической аргументацией появления в катакомбах Саккары и Туна-эль-Гебель наличия 1,75 и 4 млн. птиц соответственно.

Совсем недавно усовершенствование способов изучения мумий дало возможность ученым проверить достоверность их предположения, подтвердив его фактически. Так, эксперты взяли для исследования клетки 14 мумий возрастом примерно в 2500 тысяч лет и сравнили их митохондриальную ДНК с 26 пойманными в разных частях Африки птицами. В результате оказалось, что генетическое разнообразие животных очень схоже, а значит захороненные в древности ибисы не были выведены искусственно.

Подобный результат говорит о том, что в Древнем Египте священных птиц для проведения ритуальных захоронений ловили в дикой природе. При этом становится ясно, что численность ибисов была достаточно высока, если ежегодно в районе болот и озер можно было выловить около десятка тысяч представителей этого вида. Кроме того, учитывая, что описания ферм в древних текстах все же присутствовали, можно предположить, что они функционировали лишь короткий период времени и предназначались для содержания животных непосредственно перед началом процесса мумификаций и захоронения.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:26

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