Ксению Бородину после смены имиджа сравнили с Ольгой Сударкиной

Как известно, после ухода с проекта "Дом-2" Ольга Сударкина стала практически заклятым врагом телеведущей Ксении Собчак. Брюнетка постоянно пишет звезде обидные комментарии в соцсетях и даже пыталась подать на нее в суд за обидную критику в свой адрес. Ксения Бородина тоже не молчит и на каждый выпад бывшей проектантки отвечает оскорблениями и критикой. Как известно, знаменитость отличается вспыльчивым характером, ругается со своими поклонниками в комментариях и не терпит обидной критики в свой адрес.Недавно Ксения Бородина показала снимки, где предстала с новым имиджем. Она решила немного укоротить волосы и сделала макияж не так, как обычно. Тем не менее, вместо похвалы телеведущую сразу сравнили с Ольгой Сударкиной. По мнению фолловеров, она похудела, из-за чего нос стал острее, заметны впалые щеки. Лицо вытянулось, из-за чего брюнетки стали очень похожи между собой. Некоторые даже сначала подумали, что на фото Ольга Сударкина, а не Ксения Бородина.