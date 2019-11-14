Татьяна Владимировна Африкантова считает, что ее дочь Марина достойна победы в конкурсе "Человек года"





Как известно, на данный момент в конкурсе "Человек года" на проекте "Дом-2" лидирует Алена Савкина, однако ее старшая сестра Ольга Рапунцель объявила о второй беременности, чем явно заработала поддержку и внимание со стороны коллег и зрителей. Главным призом станет квартира в новостройке, а потому страсти продолжают накаляться.По поводу конкурса высказалась и мать Марины Африкантовой Татьяна Владимировна. Женщина отметила, что проектантка достойна победы, только вот внимание зрителей к ней в последнее время упало. Не спас блондинку ни щенок, ни день рождения Романа Капаклы, о чем ребята рассказали в эфирах. Мама Африкантовой не понимает, почему до сих пор ее дочь не удостоилась победы, ведь именно она ее достойна.