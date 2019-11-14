Иван Охлобыстин попался полиции, пытаясь выбросить холодильник





Произошел этот инцидент, к слову, в рамках съемок нового реалити-шоу «Охлобыстины», которое выходит в эфире канала ТВ-3. В рамках этой передачи Иван Охлобыстин и его родные приглашают всю страну в гости. Круглые сутки жизнь семьи знаменитого артиста находится под прицелом камер, а зрители получили возможность лично узнать о том, что «безумная семейка», как ее нежно называет сам актер, может дать фору даже скандально известным семьям Кардашьян или Осборн. Артист, напомним, воспитывает шестерых детей, а его отношения с супругой, актрисой Оксаной Арбузовой – это что-то особенное. Чего стоит только привычка Охлобыстина всегда обращаться к супруге «матушка».В рамках программы и сама Арбузова расскажет о своих ощущениях в браке с известным актером и, разумеется, о сложностях воспитания шестерых детей.