Разрушен популярный миф о пользе меда





Мед является самым древним и питательным продуктом, известным человечеству еще со времен Древнего Египта. Известно, что урны с вполне съедобной сладостью находили даже в пирамидах. Многие диетологи иногда ошибочно рекомендуют заменять сахар медом, поскольку в нем содержится большое количество полезной фруктозы в отличии от вредящей сахарозы. Несмотря на это, современная медицинская практика показывает, что это лакомство может нести опасность для здоровья.Российские врачи говорят, что если употреблять много меда, у человека значительно повышается риск развития сахарного диабета. Сильные "удары" по поджелудочной железе, малоподвижный образ жизни и неправильный рацион увеличивают шансы появления подобного недуга. И при этом абсолютно не важен тип кондитерского продукта, который едят без меры. Важно сохранять сбалансированное питание и отказаться от вредных привычек для сохранения возможности пробовать янтарное лакомство. Все же, эксперты крайне не рекомендуют поддавать мед термической обработке из-за возникновения канцерогенов при высоких температурах.