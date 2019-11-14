Алена Свиридова в Твери рассказала женщинам, как принять свой возраст





В беседе с журналистами местного журнала «Тверьлайф» певица вспомнила анекдот, в котором девочка становится девушкой и долго остается в этом статусе, пока не превратится в старушку, минуя средние обозначение. «Полагаю, такой анекдот мог родиться только в России. Думаю ли я о возрасте? Кто же об этом не думает? Мне даже кажется, что слишком много», - подчеркнула знаменитость. Однако, как признается Свиридова, в последние годы она переосмыслила очень многое.Она даже вспомнила историю про свою подругу, которая влюбилась в мужчину, но боялась признаться ему сколько ей лет. По словам Свиридовой, они с подругой в тот день даже пытались придумать идеальный возраст, который выглядел бы правдоподобно. «Долго думали и пришли к значению в 12 лет. Посидели, еще раз пересчитали, и решили, что и это все равно очень много. Я тогда подумала, зачем нам это делать, для кого? Возраст – это ведь не болезнь. Кто вообще сказал, что он должен восприниматься со знаком минус?» - подчеркнула артистка.