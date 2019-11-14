В России поменялась стоимость трех моделей Geely





Речь идет о трех моделях китайской корпорации, которые включают два внедорожника Emgrand X7 и Atlas, а также седан Emgrand 7. И если первые два подорожали на 15 тысяч и 25 тысяч рублей соответственно, то ситуация с семейным автомобилем совершенно обратная. За его покупку производитель будет просить на 4,9 тысяч рублей меньше, чем ранее, но стоимость будет зависеть от комплектации.Стандартный Geely Emgrand 7 теперь обойдется покупателю в 766 тысяч рублей, за которые получит комплект из 1,5-литрового агрегата мощностью в 103 л. с., передний привод и пятиступенчатую механическую коробку передач. В то же время, самый топовый вариант предлагает вариатор, 1,8-литровый мотор и 133 л. с. за 930 тысяч рублей. Что касается улучшенной версии модели, Geely Emgrand X7, то за приблизительно 1 млн. рублей можно обзавестись автомобилем с 1,8-литровым двигателем, МКПП и мощнностью в 131 л. с. Наконец, седан Atlas можно купить за 1,2 млн рублей, что оправдывается передовым "атмосферником" на 2 литра и мощностью 139 л.с., которую дополняет 6-ступенчатая "механика".