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Полина Гагарина рассказала о желании стать многодетной матерью

Полина Гагарина откровенно ответила на вопрос своих Instagram-подписчиков о том, хочет ли она еще детей. Певица призналась, что конкретных планов по расширению семьи пока не имеет, но желание стать многодетной матерью у нее есть.
Полина Гагарина рассказала о желании стать многодетной матерью

Полина Гагарина к своим 32-м годам успела не только стать звездой отечественной эстрады и занять второе место на международном песенном конкурсе «Евровидение», но и реализоваться как жена и мать. В первый раз артистка вышла замуж еще в 20 лет: ее избранником стал актер Петр Кислов, которому исполнительница родила сына Андрея. Брак знаменитостей продлился всего три года, окончившись разводом в 2010 году.

В 2014-м Гагарина решилась еще раз отправиться к алтарю, став женой фотографа Дмитрия Исхакова. Вскоре у пары родилась дочь Мия, которой на данный момент уже 2,5 года. Певица до сих пор не показала поклонникам лицо малышки, но подчеркивает, что та растет настоящей красавицей.

Накануне вечером Полина Гагарина решила пообщаться с подписчиками своей страницы в Instagram, предложив им задать все накопившиеся к ней вопросы. Поклонники тут же начали расспрашивать звезду о ее дальнейших планах, звать с концертами в свои города и интересоваться, какие песни, книги и марки машин она предпочитает. Однако среди прочего были и более личные вопросы: к примеру, не имеется ли у певицы планов по расширению семьи.

На это Полина Гагарина ответила предельно откровенно, подчеркнув, что как такового конкретного плана действий у нее с мужем нет, но желание стать многодетной матерью определенно есть. Поэтому артистка не отрицает, что в будущем может родить еще не раз.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 03:07

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