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Копья из Бородинского клада были изготовлены не в Древней Греции

Как оказалось, родиной серебряных копий, входящих в состав так называемого Бородинского клада, является совсем не Древняя Греция. После тщательного изучения этих артефактов специалисты установили, что их стиль в большей степени соответствует урало-сибирской культуре, существовавшей примерно 4 000 лет назад.
Копья из Бородинского клада были изготовлены не в Древней Греции

Теперь, по версии ученых, можно говорить о том, что авторами уникальных серебряных копий стали ювелиры, жившие в Северном Причерноморье, а никак не мастера из Древней Греции. Такие данные приводятся в сообщении пресс-центра РНФ со ссылкой на результаты исследования ученых-историков.

«Этот анализ свидетельствует о том, что древние мастера периода бронзового века могли владеть различными приемами обработки металлов. Впрочем, остается еще немало вопросов относительно биографии каждого из найденных в составе клада наконечников. До сих пор не известно, являются ли они продукцией одной и то же или нескольких различных мастерских, равно как нет данных и о точной географической принадлежности», - говорится в материале, опубликованном исследователями в «Оксфордском археологическом журнале».

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:12

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