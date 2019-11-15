Копья из Бородинского клада были изготовлены не в Древней Греции

«Этот анализ свидетельствует о том, что древние мастера периода бронзового века могли владеть различными приемами обработки металлов. Впрочем, остается еще немало вопросов относительно биографии каждого из найденных в составе клада наконечников. До сих пор не известно, являются ли они продукцией одной и то же или нескольких различных мастерских, равно как нет данных и о точной географической принадлежности», - говорится в материале, опубликованном исследователями в «Оксфордском археологическом журнале».





Теперь, по версии ученых, можно говорить о том, что авторами уникальных серебряных копий стали ювелиры, жившие в Северном Причерноморье, а никак не мастера из Древней Греции. Такие данные приводятся в сообщении пресс-центра РНФ со ссылкой на результаты исследования ученых-историков.