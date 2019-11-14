Утро певицы Валерии начинается с макияжа для вечернего мероприятия

Певица Валерия активно пользуется социальными сетями. Она держит фанатов в курсе всего, что происходит в ее жизни. Сегодня исполнительница показала видео, снятое ее возлюбленным Иосифом Пригожиным. В ролике визажист наносит макияж знаменитости, а за кадром продюсер говорит, что утро Валерии начинается с мейкапа для премии журнала "Ок", которая состоится вечером. В комментарии к посту, опубликованному в Instagram, исполнительница особо отметила, что сегодня у нее много дел и она даже боится, что не успеет заехать домой переодеться.Подписчики написали множество комплиментов Валерии и отметили, что такой ритм жизни очень тяжело выдержать. Многие сообщили, что с нетерпением ждут концерта исполнительницы. Публикацию уже просмотрели более 10 000 пользователей Сети.