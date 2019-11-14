«Это был трэш!»: Серябкина раскрыла детали драки с Темниковой в лифте после концерта
Экс-солистка музыкальной группы SEREBRO Ольга Серябкина раскрыла детали драки с другой бывшей участницей вокального коллектива Еленой Темниковой. Инцидент произошёл в лифте после концертного выступления.
На кадрах видеозаписи, опубликованной YouTube-каналом Super, Ольга Серябкина отметила, что прежде, до конфликта с рукоприкладством с Еленой Темниковой, она никогда не дралась с женщинами. Инцидент произошёл в летнее время. По словам певицы, как только закрылись двери лифта, коллега уставилась на неё, затем подошла и без предупреждения принялась сильно бить кулаками в область почек и печени. Чувствуя в себе больше силы и боясь нанести оппонентке непоправимый урон, что могло бы закончиться уголовной ответственностью, Ольга Серябкина всё стерпела и не стала нападать на коллегу в ответ. Однако после побоев Елена Темникова плюнула на исполнительницу, и за это она сначала укусила обидчицу за подбородок, а затем дала пощёчину.
После драки Ольга Серябкина позвонила продюсеру SEREBRO Максиму Фадееву и обо всём рассказала. Наставник заявил, что устал от частых ссор артисток и подумывает даже о роспуске группы. Однако исполнительницы вскоре забыли все обиды и продолжили выступать, а произошедшую тогда в лифте драку звезда называет «трэшем».
На кадрах видеозаписи, опубликованной YouTube-каналом Super, Ольга Серябкина отметила, что прежде, до конфликта с рукоприкладством с Еленой Темниковой, она никогда не дралась с женщинами. Инцидент произошёл в летнее время. По словам певицы, как только закрылись двери лифта, коллега уставилась на неё, затем подошла и без предупреждения принялась сильно бить кулаками в область почек и печени. Чувствуя в себе больше силы и боясь нанести оппонентке непоправимый урон, что могло бы закончиться уголовной ответственностью, Ольга Серябкина всё стерпела и не стала нападать на коллегу в ответ. Однако после побоев Елена Темникова плюнула на исполнительницу, и за это она сначала укусила обидчицу за подбородок, а затем дала пощёчину.
После драки Ольга Серябкина позвонила продюсеру SEREBRO Максиму Фадееву и обо всём рассказала. Наставник заявил, что устал от частых ссор артисток и подумывает даже о роспуске группы. Однако исполнительницы вскоре забыли все обиды и продолжили выступать, а произошедшую тогда в лифте драку звезда называет «трэшем».