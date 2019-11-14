АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новые молекулы РНК могут иметь отношение к процессу…
EUR 70.67 USD 64.20
Курс валют на 14.11.2019

«Это был трэш!»: Серябкина раскрыла детали драки с Темниковой в лифте после концерта

Экс-солистка музыкальной группы SEREBRO Ольга Серябкина раскрыла детали драки с другой бывшей участницей вокального коллектива Еленой Темниковой. Инцидент произошёл в лифте после концертного выступления.
«Это был трэш!»: Серябкина раскрыла детали драки с Темниковой в лифте после концерта

На кадрах видеозаписи, опубликованной YouTube-каналом Super, Ольга Серябкина отметила, что прежде, до конфликта с рукоприкладством с Еленой Темниковой, она никогда не дралась с женщинами. Инцидент произошёл в летнее время. По словам певицы, как только закрылись двери лифта, коллега уставилась на неё, затем подошла и без предупреждения принялась сильно бить кулаками в область почек и печени. Чувствуя в себе больше силы и боясь нанести оппонентке непоправимый урон, что могло бы закончиться уголовной ответственностью, Ольга Серябкина всё стерпела и не стала нападать на коллегу в ответ. Однако после побоев Елена Темникова плюнула на исполнительницу, и за это она сначала укусила обидчицу за подбородок, а затем дала пощёчину.

После драки Ольга Серябкина позвонила продюсеру SEREBRO Максиму Фадееву и обо всём рассказала. Наставник заявил, что устал от частых ссор артисток и подумывает даже о роспуске группы. Однако исполнительницы вскоре забыли все обиды и продолжили выступать, а произошедшую тогда в лифте драку звезда называет «трэшем».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:40

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алена Свиридова в Твери рассказала женщинам, как принять свой…
В США описали сценарий применения супероружия…
«Это был трэш!»: Серябкина раскрыла детали драки с Темниковой в лифте после…
Татьяна Владимировна Африкантова считает, что ее дочь Марина достойна победы в конкурсе "Человек…
Забившую до смерти новорожденную дочь жительницу Владимирской области приговорили к 5 годам…
Ученые обнаружили способ остановить рассеянный…
Представлен новый роскошный седан Audi…
«Пошумели, погремели и исчезли с экранов»: Лариса Вербицкая высказалась о работе «агрессивных»…
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» провел в Средиземном море пуски…
Утро певицы Валерии начинается с макияжа для вечернего…
Эксперт по жестам сообщил, что Плющенко испытывает дискомфорт рядом с…
Новый Redmi Note 7 Pro значительно упал в…
«Не жалуюсь»: Анастасия Решетова рассказала об отцовских качествах…
В «Яндекс.Картах» добавлены приложение «Транспорт» и видео планируемых…
Кристина Асмус: «Я не призываю актрис сниматься в постельных…
Катерина Шпица поблагодарила 63-летнюю маму за «легкую…
Боевые ледоколы поступят на вооружение ВМФ России в…
«Согласилась на пятом году»: Яна Поплавская и Евгений Яковлев решили сыграть свадьбу…
В Госдуму внесен уточняющий положения Семейного Кодекса законопроект об общей собственности…
Певица Ёлка впервые показала фото младшей сестры Евгении в её день…
Kia везет в Лос-Анджелес загадочную…
Алла Пугачева о Лолите Милявской: "До совершенства один…
АвтоВАЗ ввел новый подход для проверки качества автомобилей…
Сергей Шнуров в стихах высмеял перепалку Ксении Собчак с Никитой…
PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на…
Филипп Киркоров назвал Лолиту Милявскую в день ее рождения лучшим партнером по…
В России могут ввести запрет на участие в выборах для…
Анджелина Джоли решила засудить Брэда Питта из-за разрушенной…
Врачи назвали пять предметов гардероба, вредных для…
Юлия Барановская предложила поклонникам оценить её декольте на премии «Женщина…
Эксперты назвали основные предвестники внезапной сердечной…
Николай Басков поздравил Лолиту Милявскую с днём рождения и новым…
Ирина Шейк оголилась во время съёмки для российского издания…
Xiaomi подтвердила наличие проблемы в часах Mi…
В день своего рождения Лолита Милявская анонсировала премьеру клипа…
Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович снялась в откровенной…
"Скула убежала": Ольга Бузова засветила шишку на…
Диетолог рассказала о пользе периодического…
Нежелание читать повышает риск слабоумия в три…
«Это что-то невероятное»: Дочь Игоря Николаева обладает феноменальной…
Просмотреть все новости