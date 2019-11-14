Volkswagen Polo подорожал для российских покупателей





Исключением стала лишь базовая версия автомобиля, удорожание которой составило всего 20 000 рублей и теперь достигает 699 900 рублей вместо прежних 679 900 рублей. В данной версии, напомним, автомобиль доступен покупателям с 1,6-литровым 90-сильным агрегатом, который работает в паре с МКПП. А вот в исполнении с коробкой «автомат» автомобиль стоит еще дороже и обходится теперь в 871,9 тысяч рублей. Самая же дорогая комплектация под названием Polo Football Edition отныне перевалила за миллион и стоит 1 016 900 рублей.Стоит напомнить, что совсем недавно модель получила и новую специальную комплектацию Select, цена которой осталась неизменной и варьируется в диапазоне 800-885 тысяч рублей.Примечательно, что в июле этого года Volkswagen уже повышал ценники на модели Polo в России, однако летнее удорожание было скромным – в тот раз ценники увеличились в среднем на 9 000 рублей.