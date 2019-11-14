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Ученые обнаружили способ остановить рассеянный склероз

Канадские ученые предлагают новый способ борьбы с рассеянным склерозом. Исследователи обнаружили, что блокировка определенного B-лимфоцита способна остановить развитие заболевания.

Гематоэнцефалический барьер у здоровых людей является мощным щитом, стоящим перед нейронами на пути вредных токсинов и вирусов. Но у людей с рассеянным склерозом эта защита нарушается, позволяя В-клеткам иммунной системы проходить в нервы и разрушать их. Ученые из Исследовательского центра больницы Монреаля определили новую лазейку, которую, по их мнению, можно было бы использовать для замедления потока лимфоцитов в мозг людей с таким заболеванием.

Эти органические соединения продуцируют вещество, называемое активированной молекулой адгезии лейкоцитов (ALCAM), которое позволяет В-клеткам мигрировать через кровеносные сосуды. Блокирование молекулы у лабораторных мышей уменьшило темпы распространения вредящих клеток и привело к значительному снижению прогрессирования недуга. Ориентируясь на эту находку, исследователи хотят изучить другие терапевтические возможности для лечения рассеянного склероза. Известно, что от этого хронического аутоиммунного заболевания обычно страдают люди пожилого возраста, поэтому новые прорывы в лечении смогут обеспечить здоровую старость.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:33

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