Кристина Асмус: «Я не призываю актрис сниматься в постельных сценах»

Несколько дней назад Кристина Асмус рассказала, что ей начали поступать угрозы из-за постельных сцен в фильме «Текст». Также некоторые пользователи Сети требовали, чтобы актриса развелась с Гариком Харламовым. Сегодня знаменитость опубликовала видео, которое было снято на церемонии премии «Женщина года» от журнала Glamour. На кадрах Кристина Асмус рассказывает, что ей позвонила одна из ее коллег и сказала, что раньше думала, сниматься ей в постельных сцена или нет. Но после травли артистки она решила отказаться от фильмов с откровенными кадрами. Супруга Гарика Харламова считает такое мнение ошибочным, она отметила, что даже если бы знала, каким скандалом все закончится, то все равно снялась в этом фильме.В комментарии к видео в Instagram артистка отметила, что не призывает актрис сниматься в постельных сценах. Она отметила, если по всем предпосылкам человек чувствует, что это будет хорошее кино, то ориентироваться на критиков не надо. Подписчики по-разному отнеслись к посту Кристины Асмус, за час видео просмотрели более 90 000 пользователей Сети.