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«Пошумели, погремели и исчезли с экранов»: Лариса Вербицкая высказалась о работе «агрессивных» телеведущих

Телеведущая и диктор Лариса Вербицкая в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» высказалась о работе «агрессивных» коллег. Заслуженная артистка РФ считает, что при таком стиле подачи зрителю материала надолго задержаться на телевидении не удастся.
«Пошумели, погремели и исчезли с экранов»: Лариса Вербицкая высказалась о работе «агрессивных» телеведущих

К «агрессивным» ведущим Алла Довлатова отнесла таких популярных сейчас телезвёзд, как Регина Тодоренко, Елена Летучая, Настя Ивлеева. Их проекты интересны зрителю, о чём свидетельствуют высокие рейтинги.

«Зритель зрителю рознь. Стоит помнить, что первое впечатление о том или ином человеке можно сложить уже через 7 секунд после общения с ним. Да, они, безусловно, выделяются на фоне других, но модный ещё не означает безукоризненный. Сейчас они соответствуют своему времени. Я рассматриваю такое их поведение желанием выделиться, вот и всё», – поделилась своими размышлениями Лариса Вербицкая, добавив, что после того как «агрессивные» телеведущие «пошумят и погремят в рекламных блогах» достаточное количество времени, они исчезнут с экранов, так как «по определению не могут оказаться долгожителями на телевидении».


Заслуженная артистка РФ также отметила, что внимательно следит за деятельностью многих блогеров, но называть их имена она оказалась – для того чтобы не добавлять им популярности.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:19

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