«Пошумели, погремели и исчезли с экранов»: Лариса Вербицкая высказалась о работе «агрессивных» телеведущих

«Зритель зрителю рознь. Стоит помнить, что первое впечатление о том или ином человеке можно сложить уже через 7 секунд после общения с ним. Да, они, безусловно, выделяются на фоне других, но модный ещё не означает безукоризненный. Сейчас они соответствуют своему времени. Я рассматриваю такое их поведение желанием выделиться, вот и всё», – поделилась своими размышлениями Лариса Вербицкая, добавив, что после того как «агрессивные» телеведущие «пошумят и погремят в рекламных блогах» достаточное количество времени, они исчезнут с экранов, так как «по определению не могут оказаться долгожителями на телевидении».





К «агрессивным» ведущим Алла Довлатова отнесла таких популярных сейчас телезвёзд, как Регина Тодоренко, Елена Летучая, Настя Ивлеева. Их проекты интересны зрителю, о чём свидетельствуют высокие рейтинги.Заслуженная артистка РФ также отметила, что внимательно следит за деятельностью многих блогеров, но называть их имена она оказалась – для того чтобы не добавлять им популярности.