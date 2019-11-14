Эксперт по жестам сообщил, что Плющенко испытывает дискомфорт рядом с Рудковской





Некоторые фанаты замечали на фотографиях Евгения Плющенко в соцсетях, что фигурист по неизвестной причине имеет напряженную позу, когда стоит рядом с женой Яной Рудковской. Это отметил и специалист по жестам и языку тела Илья Анищенко. Он говорит, что олимпийский чемпион редко расставляет ноги широко и имеет расправленные плечи, что является распространенными чертами уверенного и любящего супругу человека. По мнению эксперта, спортсмен чувствует себя неловко рядом с спутницей жизни, что также якобы подтверждается отстраненностью Плющенко и Рудковской в выпусках шоу «ЯнаСупер».Определенные зрители даже высказывались о возможности скрытых проблем в семье звездной пары. Анищенко утверждает, что у влюбленных почти всегда присутствует неосознанное желание быть вместе и соприкасаться, чего не наблюдается в случае с фигуристом. Последний часто наклоняет корпус тела вперед, что говорит о внутренних переживаниях и дискомфорте. При этом с собственным сыном у него проявляются совершенно иные повадки, сигнализирующие об искренней любви. В Сети часто распространяются слухи об ухудшении отношений супругов после смерти матери Плющенко, на чем спекулировали таблоиды, предрекая маловероятный развод.