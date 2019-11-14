«Не жалуюсь»: Анастасия Решетова рассказала об отцовских качествах Тимати

На страничке Решетовой в социальной сети Instagram появилась публикация, в которой знаменитость ответила на популярные вопросы подписчиков. К примеру, на вопрос о том, каким отцом является Тимати, модель отметила, что была уверена в нем еще до родов ребенка. «Он прекрасный отец, я об этом знала раньше, когда смотрела, как он относится к своей дочке. Правда он часто летает и вообще сильно занят по работе, но все свое свободное время старается проводить с семьей. Поэтому не жалуюсь», - написала она.Кроме того, Анастасия Решетова поделилась с поклонниками информацией о том, почему она скрывает лицо новорожденного сына от публики. Она утверждает, что не верит в приметы и сглаз, однако не хочет открыто демонстрировать малыша из-за того, что он еще слишком мал и не успел окрепнуть. При этом модель призналась, что маленький Ратмир больше похож на не нее, а на отца.