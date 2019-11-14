Катерина Шпица поблагодарила 63-летнюю маму за «легкую молодость»

34-летняя актриса театра и кино Катерина Шпица поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram фотографиями и видео, сделанными во время посещения культурно-просветительского центра Зарядье. Актриса в компании своей мамы посетила размещенный в комплексе кинозал на подвижной платформе и посмотрела «Полет над Россией». Знаменитая телеведущая призналась, что и она, и ее родительница получили массу удовольствия от фильма, и посоветовала всем, у кого есть такая возможность, обязательно попробовать этот аттракцион.В свой фотоотчет с «культурного девичника», как Екатерина Шпица назвала день отдыха и шопинга с мамой, добавила и их совместное фото: на снимке Галина Карповская и ее дочь позируют на фоне сооружений на территории парка Зарядье. В подписи к кадру актриса поблагодарила свою 63-летнюю родительницу за унаследованную от нее «легкую молодость» и отметила, что она прекрасно выглядит для своих лет.Поклонники Шпицы, которые не перестают восхищаться ее моложавостью и умением в 34 года выглядеть на 18, теперь наконец узнали, от кого артистке досталась такая способность. Фанаты телезвезды также отметили, что она очень похожа на свою маму, особенно выделив схожесть их улыбок.