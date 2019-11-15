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Ученые доказали, что употребление куркумы может помочь справиться с симптомами остеоартрита

Исходя из нового исследования, ученые заключают, что употребление куркумы поможет справиться с симптомами остеоартрита. Естественное вещество в составе пряности существенно улучшает условия жизни людей, страдающих этой болезнью.
Ученые доказали, что употребление куркумы может помочь справиться с симптомами остеоартрита

Исследователями были изучены данные, полученные после испытания 139 участников. Все респонденты сообщали о наличии симптомов остеоартроза и проходили лечение противовоспалительными препаратами. Ученые разделили больных на две группы. Первая принимала ежедневно во время лечения диклофенак, а вторая куркумин. По окончанию результаты показали, что 94% группы, получавшей куркумин, и 97% лиц, употреблявших диклофенак, сообщили о снижении общих симптомов на 50%.

Стоит обратить внимание, что, несмотря на положительный результат, лечение при помощи диклофенака может оказывать негативное влияние на органы ЖКТ. При этом участники, принимающие куркумин, не имели подобных симптомов после курса лечения.

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Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 04:08

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