Алла Пугачева о Лолите Милявской: "До совершенства один шаг"

Алла Пугачева долгие годы поддерживает дружеские отношения с Лолитой Милявской. Сегодня Примадонна опубликовала снимок певицы, на котором та запечатлена в белоснежном платье, украшенном мехом. На фотографии Лолита Милявская смотрит прямо в камеру, свой образ она дополнила броским макияжем и массивным браслетом. В комментарии к своей публикации в Instagram Алла Пугачева написала: "С Днём Рождения, Красотка. До совершенства один шаг. Смелей".Лолита Милявская первая отреагировала на пост Примадонны. Исполнительница написала на странице Аллы Пугачевой: "Алла Борисовна!! Спасибо Вам Огромное. До совершенства не дотяну, но из-за Любви к Вам, стараться буду". Пользователи Сети начали поздравлять знаменитость с днем рождения и пожелали ей женского счастья. За несколько минут пост набрал почти 30 000 лайков.