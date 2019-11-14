Филипп Киркоров назвал Лолиту Милявскую в день ее рождения лучшим партнером по сцене

Филипп Киркоров опубликовал снимок, на котором он запечатлён в образе черта, а Лолита Милявская - Солохи. Данный кадр был взят из мюзикла под названием "Вечера на хуторе близ Диканьки", который был выпущен в 2001 году. В комментарии к публикации исполнитель отметил, что считает Лолиту Милявскую лучшим партнером по сцене. Также он написал: "Лулу, любимая! С Днём Рождения! Будь счастлива! Живи долго-долго! Ну а я всегда рядом. Твой Друг и Брат по жизни и сцене".Лолита Милявская отреагировала на публикацию Филиппа Киркорова и написала под его постом, что скучает по тихим разговорам с королем российской эстрады и поблагодарила его за многолетнюю дружбу. Подписчики певца присоединились к его словам и пожелали имениннице найти достойного мужчину и успехов в творчестве.