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«Согласилась на пятом году»: Яна Поплавская и Евгений Яковлев решили сыграть свадьбу весной

Актриса Яна Поплавская и радиоведущий Евгений Яковлев решили сыграть свадьбу весной. Спустя пять лет уговоров возлюбленного знаменитость наконец-то приняла предложение и с удовольствием готовится к торжеству.
«Согласилась на пятом году»: Яна Поплавская и Евгений Яковлев решили сыграть свадьбу весной

52-летняя актриса познакомилась со своим будущим мужем 10 лет назад, и у молодых людей сразу завязались романтические отношения. «Забегаю в студию и говорю: «Чей это голос такой красивый и сексуальный? Покажите мужика!» - с улыбкой на лице вспоминает Яна Поплавская. Евгений Яковлев настолько был влюблен в нее, что спустя всего несколько месяцев после знакомства сделал ей предложение руки и сердца. Но актриса вынуждена была отказать, так как еще не в полной мере пережила разрыв предыдущих отношений. «Говорит, пока пять лет не стукнет – не выйду замуж. Я, говорит, тебя сначала проверю», - отмечает Яковлев. Но наконец-то в социальных сетях появилась новость о том, что сердце Яны Поплавской растаяло, и она приняла предложение. «Я наконец согласилась на пятом году», - комментирует знаменитость.

Стоит обратить внимание, что только недавно сын Поплавской Никита и его молодая возлюбленная Валерия сыграли свадьбу. Пара решила не устраивать пышное мероприятие, а отметить этот день в ресторане в кругу самых близких друзей и родственников.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:18

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