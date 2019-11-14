«Согласилась на пятом году»: Яна Поплавская и Евгений Яковлев решили сыграть свадьбу весной





52-летняя актриса познакомилась со своим будущим мужем 10 лет назад, и у молодых людей сразу завязались романтические отношения. «Забегаю в студию и говорю: «Чей это голос такой красивый и сексуальный? Покажите мужика!» - с улыбкой на лице вспоминает Яна Поплавская. Евгений Яковлев настолько был влюблен в нее, что спустя всего несколько месяцев после знакомства сделал ей предложение руки и сердца. Но актриса вынуждена была отказать, так как еще не в полной мере пережила разрыв предыдущих отношений. «Говорит, пока пять лет не стукнет – не выйду замуж. Я, говорит, тебя сначала проверю», - отмечает Яковлев. Но наконец-то в социальных сетях появилась новость о том, что сердце Яны Поплавской растаяло, и она приняла предложение. «Я наконец согласилась на пятом году», - комментирует знаменитость.Стоит обратить внимание, что только недавно сын Поплавской Никита и его молодая возлюбленная Валерия сыграли свадьбу. Пара решила не устраивать пышное мероприятие, а отметить этот день в ресторане в кругу самых близких друзей и родственников.