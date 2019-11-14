Николай Басков поздравил Лолиту Милявскую с днём рождения и новым перерождением

Сегодня Лолита Милявская отмечает день рождения, ей исполнилось 56 лет. Одним из первых именинницу поздравил Николай Басков. Певец опубликовал снимок, на котором он запечатлен на сцене с Лолитой Милявской. Исполнитель одет в синий костюм расшитый пайетками, а его коллега надела черное платье с глубоким декольте. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram Николай Басков написал: "Лола, дорогая и горячо любимая от всего сердца с днём рождения и новым перерождением". Певец пожелал имениннице новых творческих безумств, всегда сиять, творить, быть счастливой и радоваться жизни.Также Николай Басков отметили, что является преданным поклонником Лолиты Милявской и считает ее потрясающей артисткой и певицей. Подписчики исполнителя присоединились к его поздравлениям. Многие пожелали имениннице оставаться такой же яркой и без комплексов.