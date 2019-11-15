Эксперты рассказали об основных мифах о человеческом организме, в которые не стоит верить





По словам экспертов, не стоит слепо доверять всем стереотипам, так как они не имеют никаких научных доказательств. Распространенная информация о том, что человеческий мозг работает всего лишь на 10%, не может быть достоверной, так как он выполняет огромное количество различных функций. В этой работе явно задействован больший процент работоспособности. Сюда же можно отнести мнение о том, что нервные клетки не имеют способности восстанавливаться. Ученые неоднократно опровергали это утверждение. Благодаря такому процессу, как нейрогенез, происходит восстановление поврежденных после перенесенного стресса клеток. Но стоит помнить, что стрессовые ситуации оказывают губительное действие не только на нервную систему, но и на весь организм.Следующий распространенный миф касается бритья волос. Некоторые считают, что чем чаще сбривать волосы, тем гуще они будут в последствии. Но специалисты отмечают, что это совершенно не так. Толщина и количество волосков изначально заложены в организме еще на генетическом уровне, и изменить его никак нельзя.Не стоит слепо верить в то, что от сладкого портится кожа. Да, несомненно, употребление печенья и конфет большими порциями может вызвать нарушение в кожном покрове или аллергию, но при умеренном приеме сахара никакого вреда не будет. Более того, стоит обратить внимание не на сладкие продукты, а на косметические препараты, чаще вызывающие проблемы с кожей.