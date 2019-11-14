В Госдуму внесен уточняющий положения Семейного Кодекса законопроект об общей собственности супругов





Председатель комитета по вопросам семьи Тамара Плетнева и глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников разработали законопроект, призванный сделать некоторые пункты Семейного кодекса более справедливыми и учитывающими все аспекты имущественных споров при разводе. При этом созданная правка способна также помочь ускорить процесс раздела средств, так как позволит принять решение в отношении бизнеса, финансов и недвижимости в течение одного судебного заседания.Создатели нового законопроекта предлагают внести коррективы в существующий закон, сделав так, чтобы все имущественные активы пары считались в совокупности. Таким образом после развода их можно будет делить «долями», учитывая вклад каждого из супругов. Кроме того, среди описанных в положении новшеств появились и моменты, когда один из бывшей четы пытается провести сделку по отчуждению имущества без согласия второго, или обанкротился. Эти моменты в новом законопроекте будут сформулированы таким образом, что интересы потерпевшей стороны будут учитываться в первую очередь. Кроме того, в предоставленном в Госдуму проекте Тамара Плетнева и Павел Крашенинников уточнили момент признания брачных контрактов недействительными, прописав пункты, по которым подобный документ не может быть аннулирован.