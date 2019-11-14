В Госдуму внесен уточняющий положения Семейного Кодекса законопроект об общей собственности супругов
В Госдуму был внесен законопроект об общей собственности супругов, призванный определить доли каждого из них на случай необходимости раздела при разводе. Данная правка призвана уточнить некоторые положения ныне действующего Семейного кодекса.
Председатель комитета по вопросам семьи Тамара Плетнева и глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников разработали законопроект, призванный сделать некоторые пункты Семейного кодекса более справедливыми и учитывающими все аспекты имущественных споров при разводе. При этом созданная правка способна также помочь ускорить процесс раздела средств, так как позволит принять решение в отношении бизнеса, финансов и недвижимости в течение одного судебного заседания.
Создатели нового законопроекта предлагают внести коррективы в существующий закон, сделав так, чтобы все имущественные активы пары считались в совокупности. Таким образом после развода их можно будет делить «долями», учитывая вклад каждого из супругов. Кроме того, среди описанных в положении новшеств появились и моменты, когда один из бывшей четы пытается провести сделку по отчуждению имущества без согласия второго, или обанкротился. Эти моменты в новом законопроекте будут сформулированы таким образом, что интересы потерпевшей стороны будут учитываться в первую очередь. Кроме того, в предоставленном в Госдуму проекте Тамара Плетнева и Павел Крашенинников уточнили момент признания брачных контрактов недействительными, прописав пункты, по которым подобный документ не может быть аннулирован.
Председатель комитета по вопросам семьи Тамара Плетнева и глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников разработали законопроект, призванный сделать некоторые пункты Семейного кодекса более справедливыми и учитывающими все аспекты имущественных споров при разводе. При этом созданная правка способна также помочь ускорить процесс раздела средств, так как позволит принять решение в отношении бизнеса, финансов и недвижимости в течение одного судебного заседания.
Создатели нового законопроекта предлагают внести коррективы в существующий закон, сделав так, чтобы все имущественные активы пары считались в совокупности. Таким образом после развода их можно будет делить «долями», учитывая вклад каждого из супругов. Кроме того, среди описанных в положении новшеств появились и моменты, когда один из бывшей четы пытается провести сделку по отчуждению имущества без согласия второго, или обанкротился. Эти моменты в новом законопроекте будут сформулированы таким образом, что интересы потерпевшей стороны будут учитываться в первую очередь. Кроме того, в предоставленном в Госдуму проекте Тамара Плетнева и Павел Крашенинников уточнили момент признания брачных контрактов недействительными, прописав пункты, по которым подобный документ не может быть аннулирован.
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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:12