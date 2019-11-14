Певица Ёлка впервые показала фото младшей сестры Евгении в её день рождения
Поп-исполнительница Ёлка в честь дня рождения своей младшей сестры Евгении впервые показала общественности её фото. На всех 5-ти обнародованных снимках родственницы запечатлены вместе.
В посте к фотопубликациям Ёлка призналась младшей сестре в любви, отметив всё же, что часто чувствует, будто бы любит её недостаточно сильно. По словам певицы, если бы не Евгения, её бы самой уже в прямом смысле слова могло не быть в живых. Поп-исполнительница назвала себя «не самой лучшей сестрой», но именно такой она считает свою родственницу.
Ёлка не любит афишировать свою частную жизнь, а потому для её поклонников фотопубликации с сестрой стали особенной радостью, ведь артистка показала общественности такие снимки впервые.
В посте к фотопубликациям Ёлка призналась младшей сестре в любви, отметив всё же, что часто чувствует, будто бы любит её недостаточно сильно. По словам певицы, если бы не Евгения, её бы самой уже в прямом смысле слова могло не быть в живых. Поп-исполнительница назвала себя «не самой лучшей сестрой», но именно такой она считает свою родственницу.
Ёлка не любит афишировать свою частную жизнь, а потому для её поклонников фотопубликации с сестрой стали особенной радостью, ведь артистка показала общественности такие снимки впервые.