Певица Ёлка впервые показала фото младшей сестры Евгении в её день рождения

В посте к фотопубликациям Ёлка призналась младшей сестре в любви, отметив всё же, что часто чувствует, будто бы любит её недостаточно сильно. По словам певицы, если бы не Евгения, её бы самой уже в прямом смысле слова могло не быть в живых. Поп-исполнительница назвала себя «не самой лучшей сестрой», но именно такой она считает свою родственницу.Ёлка не любит афишировать свою частную жизнь, а потому для её поклонников фотопубликации с сестрой стали особенной радостью, ведь артистка показала общественности такие снимки впервые.