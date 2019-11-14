В день своего рождения Лолита Милявская анонсировала премьеру клипа "Тело"
В социальной сети Instagram Лолита Милявская анонсировала премьеру своего клипа на песню под названием "Тело". Также исполнительница поздравила себя с днем рождения.
Сегодня Лолита Милявская празднует свой 56-й день рождения. В честь праздника она решила сделать себе подарок и презентовала клип на песню "Тело". Исполнительница опубликовала несколько кадров из ролика в Instagram. В комментарии к видео она написала: "Я решила не покупать себе что-нибудь "в ушки", а подарить удовольствие от хулиганства". Также Лолита Милявская призвала преданных поклонников слушать песню "Тело" на всех цифровых площадках. В конце своего поста исполнительница поблагодарила всех, кто помог в создании нового клипа.
Подписчики отреагировали моментально. Они поздравили знаменитость с днем рождения и с премьерой клипа. Многие отметили, что один из самых лучших подарков - это такая вечеринка, как на видео. Всего за несколько десятков минут публикацию Лолиты Милявской просмотрели более 100 000 пользователей Сети.
Сегодня Лолита Милявская празднует свой 56-й день рождения. В честь праздника она решила сделать себе подарок и презентовала клип на песню "Тело". Исполнительница опубликовала несколько кадров из ролика в Instagram. В комментарии к видео она написала: "Я решила не покупать себе что-нибудь "в ушки", а подарить удовольствие от хулиганства". Также Лолита Милявская призвала преданных поклонников слушать песню "Тело" на всех цифровых площадках. В конце своего поста исполнительница поблагодарила всех, кто помог в создании нового клипа.
Подписчики отреагировали моментально. Они поздравили знаменитость с днем рождения и с премьерой клипа. Многие отметили, что один из самых лучших подарков - это такая вечеринка, как на видео. Всего за несколько десятков минут публикацию Лолиты Милявской просмотрели более 100 000 пользователей Сети.