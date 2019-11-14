Kia везет в Лос-Анджелес загадочную новинку





Громкая премьера, которую анонсировала компания Kia, должна состояться в рамках автосалона в Лос-Анджелесе, который откроется уже 22 ноября. Впрочем, до сих пор никто не может точно сказать, о какой именно модели идет речь. На данный момент известно лишь о том, что это точно будет серийная модель, а не очередная концептуальная версия, которая предназначена лишь для демонстрации технологий и дизайна. Этот факт позволяет экспертам говорить о том, что наиболее вероятно появление под личиной загадочной новинки нового поколения популярного кроссовера Kia Sorento. Тем более, что первые дорожные тесты этой модели были запущены еще в июне текущего года, а папарацци уже неоднократно делали его снимки в камуфляжной пленке.Кроме того, некоторые специалисты не исключают, что новинкой может оказаться и новый седан Kia Optima, азиатская модификация которого не так давно уже дебютировала.