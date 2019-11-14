Юлия Барановская предложила поклонникам оценить её декольте на премии «Женщина года»
Теле- и радиоведущая Юлия Барановская на своей странице в Instagram предложила поклонникам оценить её декольте на церемонии от Glamour по вручению премии «Женщина года». Само мероприятие писательница назвала очень ярким и интересным.
В Instagram-посте Юлия Барановская написала, что считает, будто бы практически все, кто присутствовал на премии «Женщина года», сочли её образ «довольно провокационным» – и всё из-за глубокого декольте. «А вам как?» – поинтересовалась у подписчиков звезда. В комментариях фолловеры отметили, что их кумир на мероприятии выглядела очень красивой, стильной и неординарной.
Для выхода в свет Юлия Барановская надела чёрный комбинезон с рукавами-воланами, укороченными штанинами и откровенным декольте. Образ 34-летняя звезда дополнила серебряным браслетом, туфлями на шпильке и клатчем. Усложнять причёску телеведущая не стала, вместо этого она по-простому закрутила волосы в элегантную шишку.
К слову, общественность обратила внимание на то, что на церемонии вручения премии «Женщина года» звёздные супруги Яна Рудковская и Евгений Плющенко присутствовали без настроения, и это даже стало поводом для шуток со стороны шоумена Ивана Урганта.
В Instagram-посте Юлия Барановская написала, что считает, будто бы практически все, кто присутствовал на премии «Женщина года», сочли её образ «довольно провокационным» – и всё из-за глубокого декольте. «А вам как?» – поинтересовалась у подписчиков звезда. В комментариях фолловеры отметили, что их кумир на мероприятии выглядела очень красивой, стильной и неординарной.
Для выхода в свет Юлия Барановская надела чёрный комбинезон с рукавами-воланами, укороченными штанинами и откровенным декольте. Образ 34-летняя звезда дополнила серебряным браслетом, туфлями на шпильке и клатчем. Усложнять причёску телеведущая не стала, вместо этого она по-простому закрутила волосы в элегантную шишку.
К слову, общественность обратила внимание на то, что на церемонии вручения премии «Женщина года» звёздные супруги Яна Рудковская и Евгений Плющенко присутствовали без настроения, и это даже стало поводом для шуток со стороны шоумена Ивана Урганта.