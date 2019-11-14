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Анна Седокова заболела вместе с сыном Гектором

В Instagram Stories Анна Седокова поделилась с подписчиками видео, на котором она играет со своим сыном Гектором. Также исполнительница рассказала, что она вместе со своим наследником заболела.
Анна Седокова заболела вместе с сыном Гектором

Анна Седокова ежедневно делает публикации в социальных сетях и старается держать своих преданных поклонников в курсе всего, что происходит в ее жизни. Певица часто показывает фотографии и видео с сыном Гектором. Сегодня в Instagram Stories исполнительница опубликовала для фанатов новый ролик, на котором ее наследник собирает конструктор. На видео знаменитость показала, множество игрушек, лежащих на полу. За кадром слышен охрипший голос Анны Седоковой, певица просит подписчиков посмотреть, какая красивая корова у них с сыном получилась.

Потом исполнительница начинает сильно кашлять и рассказывает, что она и ее сын Гектор заболели. Также Анна Седокова отметила, что теперь у них постельный режим и приходится лечиться, а чтобы было не скучно, они собирают конструктор.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:16

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