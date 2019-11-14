"Скула убежала": Ольга Бузова засветила шишку на лице

В адрес Ольги Бузовой сразу же посыпались многочисленные комментарии. Так, некоторые решили, что у нее на правой щеке образовался флюс и посоветовали певице не затягивать, а как можно быстрее обратиться к врачу. Некоторые просто подчеркнули, что у ведущей Ольги Бузовой "скула убежала".Помимо этого, поклонникам показалось, что популярная певица Ольга Бузова находится в положении. Такой вывод они сделали, когда посмотрели на чуть оголившийся живот, им он показался непривычно большим.Стоит отметить, что сама Ольга Бузова никак не распространяется о своей личной жизни. Ранее в Сети говорили о ее романе с Давидом Манукяном, но она все отрицает. Ко всему прочему, якобы Ольга Орлова тоже проговорилась, что у Ольги Бузовой скоро начнет расти живот.