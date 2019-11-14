«Это что-то невероятное»: Дочь Игоря Николаева обладает феноменальной памятью

59-летний Игорь Николаев и его 37-летняя супруга Юлия Проскурякова делают все возможное, чтобы детство их дочери Вероники было не только счастливым и ярким, но и максимально полезным с точки зрения раннего обучения. Именно поэтому знаменитая пара наняла для малышки лучших педагогов, которые учат ее не только необходимым для ее возраста навыкам, но и развивают ее способности в разных направлениях. Недавно стало известно, что 4-летняя Ника уже научилась считать до десяти на английском языке, а также запомнила, как выглядят флаги многих стран мира.Об этом сообщила сама Юлия Проскурякова, опубликовав на своей странице в Instagram два коротких видео, на которых запечатлены достижения ее дочери. По словам гордой матери, Вероника не перестает удивлять ее и Игоря Николаева. Малышка поражает родителей феноменальной памятью, схватывая все на лету, а ее большие успехи в английском – «это что-то невероятное».Подписчики страницы Проскуряковой оценили умения 4-летней Вероники и оставили множество хвалебных комментариев как в адрес самой девочки, так и в отношении ее родителей, которые выбрали хорошую тактику в воспитании ребенка. Той же фанатке, которая попросила певицу «не отбирать у ребенка детство», остальные поклонницы знаменитой четы ответили вместо хозяйки профиля, отметив, что подобное утверждение – абсолютная глупость.