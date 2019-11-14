Эксперты назвали основные предвестники внезапной сердечной смерти





В ходе исследования были опрошены родственники и близкие погибших от внезапной сердечной смерти. Результатом оказалось, что 53% людей с ВСС имели предупреждающие сигналы, но не обратили на них должного внимания. Самыми распространенными предвестниками были отдышка, головокружение и учащенное сердцебиение. Некоторое из погибших даже падали в обморок, но не прошли у врача никакого обследования. Более того, у большего количества мужчин и женщин болевые ощущения в сердце наблюдались за день до смерти. Эксперты заключают, что если бы пациенты обращались к врачам при первых же симптомах, многие жизни удалось бы сохранить.Стоит отметить, что больше всего подвержены заболеванию ВСС спортсмены. Из-за ускорения сердцебиения при выполнении упражнений повышается кровяное давление, которое способно привести к травме сосудов.