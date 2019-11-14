Нежелание читать повышает риск слабоумия в три раза





Это исследование продолжалось четыре года, а всего в его рамках было протестировано 983 человека пожилого возраста, которые обучались в школе в течение всего нескольких лет. Малограмотные взрослые, как выяснили ученые, оказались в три раза более склонными к развитию слабоумия. При этом достаточный уровень грамотности других участников эксперимента позволил им набрать относительно высокие баллы по тестам на мышление и память даже в преклонном возрасте. «Это свидетельствует о том, что образование способно существенно повысить когнитивный резерв мозга, что помогает ему с возрастом эффективней сопротивляться возрастным изменениям», - отмечают авторы этого исследования.В то же время подчеркивается, что чтение помогает существенно укрепить мозг во всех смыслах и предотвратить его старение, обеспечив еще и достаточный уровень защиты от деменции и других расстройств. Даже если у человека нет серьезного образования, то желание учиться, чтение и письмо дают ему серьезные преимущества. Кроме того, для снижения риска развития слабоумия и прочих нарушений специалисты советуют людям разгадывать кроссворды и заниматься выполнением домашнего задания с детьми или внуками.