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Нежелание читать повышает риск слабоумия в три раза

Американские ученые провели масштабное исследование, по итогам которого было установлено, что нежелание читать и писать повышает риск слабоумия в три раза. Как утверждают специалисты, достаточно высокий уровень грамотности помогает мозгу сохранять молодость как можно дольше.
Нежелание читать повышает риск слабоумия в три раза

Это исследование продолжалось четыре года, а всего в его рамках было протестировано 983 человека пожилого возраста, которые обучались в школе в течение всего нескольких лет. Малограмотные взрослые, как выяснили ученые, оказались в три раза более склонными к развитию слабоумия. При этом достаточный уровень грамотности других участников эксперимента позволил им набрать относительно высокие баллы по тестам на мышление и память даже в преклонном возрасте. «Это свидетельствует о том, что образование способно существенно повысить когнитивный резерв мозга, что помогает ему с возрастом эффективней сопротивляться возрастным изменениям», - отмечают авторы этого исследования.

В то же время подчеркивается, что чтение помогает существенно укрепить мозг во всех смыслах и предотвратить его старение, обеспечив еще и достаточный уровень защиты от деменции и других расстройств. Даже если у человека нет серьезного образования, то желание учиться, чтение и письмо дают ему серьезные преимущества. Кроме того, для снижения риска развития слабоумия и прочих нарушений специалисты советуют людям разгадывать кроссворды и заниматься выполнением домашнего задания с детьми или внуками.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:24

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