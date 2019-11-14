В России могут ввести запрет на участие в выборах для должников





Глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов внес на рассмотрение ЦИК РФ проект о запрете на участие в выборах тем кандидатам, которых разыскивают за неуплату долгов. По словам эксперта, в современном законодательстве России не существует каких-либо ограничений относительно граждан, уклоняющихся от выплаты денежных займов. В случае одобрения его предложения, это поможет не только приватным фирмам, но и государственной банковской системе.Кроме прочего, политолог отметил логическое несоответствие между тем, что кандидатам-должникам не дозволено покидать территорию страны, но по какой-то причине разрешается занимать выборные должности. При этом, перемещение могут запретить лишь в случае превышения долга на суму в 10 тыс. рублей. В отправленном документе речь шла не только о самовыдвижении во время региональных или общенациональных выборов, а также о возможности отказа тем личностям, которые выдвигают чужие кандидатуры, имеющие задолженность.